С фасада дома на Маяковского смывают портрет Хармса

В Центральном районе Петербурга начали закрашивать граффити с Даниилом Хармсом. Об этом сообщается в группе "Центральный район – сердце Петербурга!" в социальной сети "ВКонтакте".

Напмним, что портрет писателя находится на фасаде дома 11 на улице Маяковского. В этом доме он жил с 1925-го до 1941-го года.

Автор фото рассказал, что прямо сейчас смывают портрет Хармса. Многострадальное граффити уже больше шести лет отстаивают местные жители, активисты и гиды. Неравнодушные горожане даже проводили акцию в защиту изображения, но против рисунка выступили администрация Центрального района.

Как сообщает "МК в Питере", власти города в феврале одобрили размещение световой проекции с писателем на фасаде дома. Городская администрация считает, что инсталяция заменит рисунок, который должны закрасить по решению суда.