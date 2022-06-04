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Назван список основных мероприятий 9 июня к 350-летию Петра I в Петербурге

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Петербург отметит 350-летие со дня рождения императора Петра I в следующий четверг, 9 июня. Несколько мероприятий запланировано в городе в честь юбилея основателя. О них в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Так, в Башне Кунсткамеры откроется выставка "Петровская Кунсткамера, или Башня знаний". В экспозиции затронут два первых этажа башни. Там представят экспонаты из разных коллекций музея.

На Марсовом поле откроют выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого". Посетителям покажут 30 полотен, на которых изображены основные вехи из жизни Петра I в хронологическом порядке.

Семейный фестиваль "ПетрФест" стартует в парке "Озеро Долгое". В нем поучаствует барабанщики, вокальные и хореографические коллективы, а завершится все огненным шоу. Праздник не обойдется и без музыкальной программы. Концерт "Петр I в музыке" запланирован в Эрмитажном театре.

Праздничный день закончится "Петровским балом в летнюю ночь" на Площади Островского.

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