В Петербурге с 9 июня пройдет фестиваль цветов и дефиле духовых оркестров

Фестиваль цветов в Петербурге пройдет с 9 по 11 июня. Событие посвящено 350-летию со дня рождения Петра I. Петербуржцы и гости города смогут посмотреть на флористические шоу, посетил бал цветов и мастер-классы, а также побывать на демонстрации букетов и цветочных композиций.

Лучшие флористы из Петербурга, Самары, Москвы, Новосибирска, Кемерово, Казани, Омска и Ростова-на-Дону представят свои работы. Также их покажут специалисты из Армении, Туркменистана, Азербайджана и Беларуси.

В рамках фестиваля для горожан подготовят выставку арт-объектов. 9 июня их смогут посмотреть перед Александринским театром, 10 и 11 июня у Российской Национальной библиотеки. В экспозиции будут участвовать пять украшенных ретроавтомобилей и цветочные платформы, которые посвящены эпохе Петра Великого и символам Петербурга.