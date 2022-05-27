Световые изображения Петра Первого украсили Петербург

В историческом центре Петербурга в честь Дня города украсили фасады зданий световыми изображениями Петра Первого. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

С сегодняшнего дня на фасаде дома 44Б по Шпалерной улице можно будет увидеть проекцию картины Николая Корчагина и Владимира Серова «Закладка Петербурга». Изображение дополняет страница поэмы Александра Пушкина "Медный всадник". Также изображение Петра I появится на фасаде дома 85А на 8-й линии Васильевского острова. Портрет императора на фоне картины кисти Дмитрия Шумайлова можно будет увидеть на фасаде дома 26-28, литера А по Каменноостровскому проспекту.

Инсталляции будут работа в Петербурге до 13 июня. Проект реализовал Смольный совместно с "Ленсветом" и Ассоциацией «Невский свет» при поддержке ПАО «Газпром».