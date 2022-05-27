Фестиваль мороженого пройдет в субботу в Петербурге

В эту субботу, 28 мая, в Петербурге состоится юбилейный Фестиваль мороженного. Он будет проходить на площади Островского с 11:00 до 21:00.

Традиционно мероприятие проводят в рамках празднования Дня города. Жители и гости города смогут попробовать мороженое от ведущих производителей - блее 150 видов в рожках, вафельных стаканчиках и эскимо. Каждый год праздник посещают более 45 тысяч человек. Съедают они около 35 тонн мороженого.

Помимо десерта, гостей ждет насыщенная развлекательная и культурная программа. Для самых маленьких будет работать интерактивная зона с аниматорами, различные конкурсы и мастер-классы. Также на сцене пройдут выступления цирковых и танцевальных коллективов разных возрастов.