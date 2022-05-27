В Старой Деревне завершили строительство технического корпуса Эрмитажа

От петербургского Госстройнадзора государственный музей Эрмитаж получил разрешение на ввод в эксплуатацию инженерного корпуса в Приморском районе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Семиэтажное здание, в котором размещаются реставрационные мастерские музея, будет работа в доме №37 на Заусадебной улице.

Комплекс является частью базы и фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне. С десяток корпусов возвели в рамках этого проекта. Мастерские планируют ввести в эксплуатацию еще в 2017 году, однако их достройку откладывали из-за неоднократных корректировок технического задания.