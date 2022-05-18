В ночь на 21 мая в Петербурге стартует сезон «Поющих мостов»

Седьмой сезон открывает ночное музыкальное шоу "Поющие мосты". В ночь на 21 мая под классическую музыку разведут Дворцовый мост. Праздник музыки и света начнется в 01:00 и будет длиться до 01:40. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

Петербуржцы и гости города смогут каждую неделю в ночь на субботу и на воскресенье Дворцовый мост будут разводить свои пролеты под аккомпанемент произведений Петра Чайковского, Николая Римского-Корсаков и Сергей Прокофьев.

Радовать шоу "Поющие мосты" будет петербуржцев до октября.