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Более 110 тысяч юным петербуржцам покажут фильмы, снятые в городе

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© Фото: pixabay.com

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В Петербурге 24 мая пройдет масштабная акция - в 42 кинотеатрах школьникам покажут фильмы, снятые в Северной столице.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", посмотреть фильмы смогут более 110 тысяч юных зрителей. Проект направлен на возрождение традиции, когда в кино ходили целыми классами, а также поддержит кинотеатры города.

Отмечается, что Петербург стал первым регионом с такой мерой поддержки. По словам председателя комитета по культуре города Федора Болтина, это не только просветительская акция, но и финансовая поддержка коммерческих кинотеатров. Выделенные из бюджета города средства направят непосредственно в киносети, что станет значительной мерой поддержания экономической стабильности.

Уже в понедельник, 24 мая, школьникам покажут фильм "Союз спасения" 2019 года выпуска, ставшим лидером российского кинопроката. В "Доме кино" и "Англетере" детям поставят советскую киноленту "Ленинградская симфония". 

 

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