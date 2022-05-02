К 100-летию советской пионерии в Петербурге открылась выставка

Выставка "Честное пионерское" открылась в историческом парке "Россия - моя история". Выставку посвятили 100-летию со дня создания Всесоюзной пионерской организации. Горожанам и гостям города покажут быт и повседневную жизнь школьников. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Экспозиция будет открыта до 10 июля. Посетителям расскажут о пионерах и покажут артефакты из различных городских музеев. В интерактивной зоне познакомят с особенной азбукой, посвященнй самым важным явлениям в истории пионерии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Марсовом поле откроется выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022». Экспозиция станет масштабной исторической реконструкцией.