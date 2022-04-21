В Петербурге 23 апреля стартует "Вахта Памяти"

С субботы "Вахта Памяти" стартует в Петербурге. Данная акция направлена на поиск и перезахоронение погибших защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественная церемония открытия акции состоится на Невском воинском кладбище у мемориала «Журавли». Представители поисковых отрядов города соберутся там для возложения цветов.

По словам губернатора города Александра Беглова, поисковая работа в Петербурге ведется больше 30 лет. За это время нашли останки более 30 тысяч погибших защитников Отечества, а также было установлено более семи тысяч имен.

В прошлом году в четырех районах Петербурга нашли останки 133 бойцов и командиров Красной Армии, а также были установлены имена 11 воинов, а у восьми красноармейцев обнаружили родственников.