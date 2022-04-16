В Петербурге на следующих выходных пройдет выставка-аукцион NFT-искусства

Выставка-аукцион NFT «Поэзия пространства. Точка в[ы]хода» пройдет в Петербурге с 22 п 24 апреля. Более 60 работ представят в экспозиции. Они представлены начинающими и состоявшимися отечественными диджитал-художников.

Напомним, что NFT - это вид криптографические токены, каждый экземпляр которых явлется уникальным и не замещаемым. В художественной сфере их использование - один из самых актуальных вопросов современного искусства.

NFT-агентство DigitalArt Expo и проект «Величайшие шедевры искусства» значатся среди организаторов выставки. В рамках программы выступят эксперты индустрии, пройдут лекции, а также дискуссия с художниками и аукцион, сообщает Online47.

Проходить выставка будет с 22 по 24 апреля в пространстве "Третье место", которое расположено в особняке Лопухиных-Нарышкина на Литейном проспекте, 62.