В Русском музее откроется выставка «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет»

В корпусе Бенуа при поддержке ПАО «Газпром» откроется выставка «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет». Экспозиция приурочена к юбилею первой реставрационной мастерской в Русском музее.

Зрителям представят 330 экспонатов, среди которых иконы, произведения живописи, графические работы, предметы народного и декоративно-прикладного искусства. Около 30 объектов займут свое место в постоянной экспозиции.

Пресс-служба ПАО «Газпром»

Кроме того, при поддержке партнера реставрационных проектов Русского музея ПАО «Газпром» будут проведены работы по воссозданию картины «Пётр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим».

Помимо выставки, в конце апреля пройдет научно-практическая конференция «Нерадовские чтения», участники которой обсудят историю, хранение и исследование музейных предметов и коллекций. Мероприятия юбилейной программы осуществляются при поддержке ПАО «Газпром». Компания ведет в Северной столице масштабную работу по поддержке и развитию не только культуры и искусства, но и здравоохранения, массового и профессионального спорта, науки, а также комплексного благоустройства города.

Пресс-служба ПАО «Газпром»

Так, на средства компании завершено воссоздание интерьеров Лионского зала, проведены восстановительные работы в церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Будучи с 2009 года постоянным партнером ГМЗ «Петергоф», «Газпром» оказывает содействие в восстановлении Китайского дворца в Ораниенбауме — отреставрированы 12 из 17 его интерьеров.

К 2022-му «Газпром» принял участие более чем в 220 благотворительных проектах. Также к началу этого года по программе «„Газпром“ — детям» в Петербурге появилось 37 современных спортивных объектов, включая спортивные комплексы, бассейны и катки. По программе комплексного благоустройства города реконструировано более 80 улиц, скверов, набережных и площадей, установлено свыше 16 тысяч уличных светильников.