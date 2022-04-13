Фонд имени Погосяна стал почетным меценатом Петербурга

На заседании Законодательного собрания Петербурга парламентарии поддержали присвоение звания "Почетный меценат" благотворительному фонду имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

Спикер парламента Александр Бельский, представляя претендента, отметил, что 13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя, а иначе этот праздник называют День "спасибо".

Представление о присвоении почетного звания фонду направила общественная организация ветеранов, пенсионеров, инвалидов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, которые являются получателем меценатской помощи.