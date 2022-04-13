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К лету кинотеатры Петербурга могут превратиться в рестораны

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© Фото: pixabay.com

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Западные кинокомпании Sony, Disney и Warner Bros в марте отменили прокат своих новых фильмов в России. По подсчетам экспертов, в среднем убыток кинотеатров может составить до конца года 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Управляющий партнер киносети C5 Алексей Воронков заявил, что если санкционная ситуация не поменяется, а число интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей, даже если персонал, залы и платежи за коммуналку будут сокращены. Уже в мае могут начать массовое сокращение сотрудников и закрытие не отдельных залов, а кинотеатров целиком.

По словам Воронкова, в апреле обороты могут упасть на 80%, а в мае на 92%. 

В связи с этим бизнесменам стоит задумать об адаптации кинозалов в более прибыльные бизнес-модели, например, рестораны. Так, в 2010 году «Ginza project» открыла ресторан Capuletti в здании бывшего кинотеатра "Свет" на Большом проспект П.С.

 

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