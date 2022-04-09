Цискаридзе зачел "Тотальный диктант" в Мраморном дворце

В 500 населенных пунктах России прошла акция проверки грамотности "Тотальный диктант". Такст писателя Марины Степновой прочитали на 2 200 плщадках вживую, в том числе знаменитости. В Петербурге чтецами стали Николвй Цискаридзе и Светлана Струганова.

Самай красивая площадка для диктанта в городе досталась ректору Академии русского балета имени Вагановой - Мраморный дворец. Цискаридзе еще в 2019 году наградили премией профессионального признания Государственного института языка имени Пушкина за вклад в продвижение русского языка. Он подчеркнул, что русский язык всегда был для него очень дорог, а в вопросе его изучения иностранными студентами всегда был принципиален. По его словам, русскому балету в России надо учить только на русском языке.