Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

Россия может ответить на уход голливудский фильмов с экранов. Об этом заявил актер и депутат Государственной думы РФ Николай Бурляев.

Во время стрима "Пульс позитивных изменений", актер порадовался, что Голливуд сам решил уйти с русского кинорынка. При этом Бурляев согласен, что современное русское кино не достает ни по уровню драматургии, ни по актерской игре.

Актер считает, что в ближайшее время можно ожидать большие перемены, отметив, что в отечественном кино есть много качественных лент, которые стоило бы показать новым поколениям. Депутат рассказал, что за время проведения фестиваля "Золотой Витязь", ему удалось собрать 9 тысяч фильмов, и не только художественных. Он предложил Министерству культуры восстановить и оцифровать лучшие фильмы прошлых лет.