C 7 апреля Disney полностью приостановит прокат фильмов в России

Компания Disney с 7 апреля полностью перестанет выпускать в прокат свои фильмы в кинотеатрах России. Об этом сообщает Бюллетень Кинопрокатчика, ссылаясь на свои источники.

В публикации говорится, что запрет на демонстрацию затронет зарубежные проекты студии и российские релизы, как "Мистер Нокаута".

В начале марта фирма Disney заявила об остановке своих фильмов в России. Ранее вышедшие голливудские релизы оставались в прокате кинотеатров.