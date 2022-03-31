«Худший фильм Marvel за долгое время»: фильм с Джаредом Лето получил неутешительные оценки

Зарубежные кинокритики негативно высказались о долгожданном фильме Marvel "Морбиус" от компании Sony с участием Джареда Лето.

Как сообщает издание "Газету.ру", фильм Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли в среде критиков встретили не самым лучшим образом.

По словам экспертов в сфере кино, картина получилась бессмысленной, а элементы хоррора в ней — неуместными.

Вот что говорит критик Уильям Биббьяни о киноленте: «"Морбиус" – худший фильм Marvel за долгое-долгое время. Фильм по большей части инертный и лишь иногда смешной.»

Ранее компания Sony Pictures заявляла, что отменит премьеры в России в связи с ситуацией на Украине.