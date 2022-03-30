21 августа стартует сериал-приквел «Игры престолов»

На стриминговом сервисе HBO с 21 августа начнет выходить сериал "Дом дракона", который расскажет о событиях, происходиших до истории "Игры престолов". Об этом сообщает компания на своей странице в социальной сети Twitter.

Также сервис представил ряд промоматериалов, где можно увидеть главных героев.

Сериал покажет историю династии Таргариенов, кторые завоевали Вестерос за 300 лет до произошедшего в "Игре престолов". Сюжет будет основан на произведениях автора фантастической эпопеи Джорда Мартина.