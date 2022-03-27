На стрелке Васильевского острова прошел концерт в рамках акции «Час Земли»

К всемирной экологической акции "Час Земли" присоединился Петербург. В честь события на стрелке Васильевского острова накануне прошел концерт.
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", мероприятие посетили все неравнудушные к экологии петербуржцы, волонтеры общественных и благотворительных организаций, активисты молодежных движений и студенты.
Кроме того, в рамках акции с 20:30 до 21:30 вокзалы Петербурга отключали подсветку. Участие также приняли более 500 объектов Октябрьской железной дороги. Отмечается, что в этом году темой российского "Часа Земли" стал "Экологический туризм".