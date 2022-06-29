Записка известной актрисы была найдена в полу при ремонте в Театральной библиотеке

В Театральной библиотеке продолжаются реставрационные работы, которые были начаты 1 мая. Во время вскрытия полов специалисты обнаружили необычные артефакты прошлого века.

Части дореволюционных театральных афиш, папиросные пачки табачных фабрик с титулом «Поставщик Двора Его Императорского Величества» и записка актрисы были скрыты под полами Театральной библиотеки, - передает телеканал "Санкт-Петербург".

Внимание специалистов привлекла записка актрисы Императорского Александринского театра Екатерины Рощиной-Инсаровой.

Доверяю получить причитающееся мне жалованье за апрель месяц 1914 г. Варваре Ильиничне Дмитриевой. Екатерина Рощина-Инсарова, - сообщалось в записке.

Специалист отдела культурной деятельности учреждения Юлия Шутова поделилась, что зарплата Рощиной было большой. Актриса получала жалованье в размере 21 тысячи рублей, по тем временам огромные деньги. Для сравнения, известный режиссер Мейерхольд получал только 4 тысячи.

Актриса пользовалась большой любовью у зрителей, ее отмечала сама императрица. Она была на обеих премьерах, которые к апрелю 1914 года уже были сыграны Рощиной-Инсаровой в Александринском театре, - отмечает Шутова.

Записка будет передана в архивный фонд Театральной библиотеки.