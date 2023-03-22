В Петербурге от коронавируса избавилось более двух тысяч горожан за сутки

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 составило почти 1 300 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 25 марта, в городе Петра за последние 24 часа коронавирус выявили у 1 395 человека. Накануне число зараженных составляло 1 226 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 138 человек. Число выздоровевших за сутки оказалось выше, чем количество зараженных и составило 2 116.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города умерло 9 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 319 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что среди регионов в Петербурге за сутки умерло больше всего "ковидных" пациентов по состоянию на 21 марта.