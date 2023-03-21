За сутки больше всего пациентов с коронавирусом снова умерло в Петербурге

Культурная столица во вторник снова оказалась на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в городе насчитывается больше всего умерших от COVID-19 за сутки.

На 21 марта медики нашли в Петербурге 1 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, и еще десять человек не смогли выжить после заражения. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этим показателям обгоняет Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 1 092 человека с коронавирусом и восемь умерших от последствий инфекции. На третьем месте по суточному заражению расположилась Воронежская область, где выявили 503 заболевших коронавирусом за сутки.

Всего за время пандемии в Петербурге ушло из жизни 37 310 граждан, заразившихся коронавирусом, при этом подхватили его 1 905 335 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на 20 марта Петербург тоже лидировал по количеству скончавшихся от последствий коронавируса за сутки.