В Петербурге за сутки от последствий коронавируса умер один горожанин

Каждый день обновляется статистика по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Культурной столице число выявленных случаев заражения COVID-19 начал идти на спад.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 26 февраля, в Петербурге за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 1 056 человек. Накануне число зараженных было выше и составляло 1 162 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 101 человека. Выздоровело — 801 человека.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умер один человек. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 113 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что два медицинских учреждения Петербурга развернули койки для больных коронавирусом.