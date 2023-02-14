В Петербурге вторые сутки наблюдается снижение числа заболевших COVID-19

Каждый день статистика по заболевшим коронавирусной инфекции обновляется по всему миру. В России за последние 24 часа COVID-19 выявили у 9 826 новых случаев заражения. В Петербурге количество заболевших за сутки стало немного ниже, чем было накануне.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 14 февраля, в городе на Неве за последние сутки коронавирус выявили у 1 203 человек. Накануне число зараженных было составляло 1 326 человек. За последние сутки было госпитализировано 116 горожанина с коронавирусом, а выздоровело 1 513 человек.

От последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города за последние сутки скончалось 7 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 049 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в связи с распространеннием сезонных вирусов и COVID-19, врачи выразили мнение, что подхватить одновременно грипп, аденовирус и коронавирус — мало вероятно.