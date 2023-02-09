Выяснилось, возможно ли заразиться гриппом, ковидом и аденовирусом одновременно

В феврале 2023 года прогнозируется пик заболеваемости сразу несколькими вирусами, среди которых грипп, аденовирус и коронавирус. Однако, по мнению специалистов, подхватить сразу три инфекции очень маловероятно.

Эксперты считают, что, как правило, из трех инфекций в ослабленный организм глубже всего проникает самая сильная, вытесняя все остальные. Об этом сразу с двумя специалистами пообщался Brief.

Так, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева объяснила, что инфекции вроде гриппа, коронавируса и аденовируса обычно нападают на тех, у кого плохой естественный механизм защиты. Обычно человек заболевает самым сильным вирусом.

Однако иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина допустила, что в организме могут развиваться две инфекции, и даже при таком раскладе заболевание будет протекать не обязательно в тяжелой форме, но возможно и в легкой.

Среди самых ярких первых симптомов специалисты назвали повышенную температуру тела, насморк, кашель, а также слабость и озноб. Кроме того, при аденовирусе иногда встречается конъюнктивит.

Также, по мнению Шабалиной, у не вакцинированных граждан повышается риск летального исхода, если победили все-таки сразу несколько инфекций.