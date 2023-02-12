В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки перевесило 1 400 человек

Человечество продолжает борьбу с пандемии коронавирусной инфекции. Каждый день во всем мире обновляется статистика по количеству заряженных. Всего в России за сутки выявили 12 347 случаев заражения. В Петербурге число заряженных уже перевалило за 1 400 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 12 февраля, в городе за последние сутки коронавирусом заболели 1 409 человек. Накануне число зараженных было составляло 1 331 человек. За последние сутки было госпитализировано 52 горожанина с коронавирусом. Выздоровели — 717 человека.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города скончалось 7 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 037 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специлисты сказали, что подхватить одновременно грипп, аденовирус и коронавирус маловероятно.