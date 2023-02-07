За сутки в Петербурге 1013 человек заболели COVID-19

Заболеваемость COVID-19 снова демонстрирует рост. Всего в России за сутки выявили 7 615 случаев заражения. В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 7 февраля, в городе за последние сутки коронавирусом заболели 1013 человек. Накануне число зараженных было составляло 1007 человек. За последние сутки было госпитализировано 95 зараженных. Число выздоровевших за сутки составило 922 горожан.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 11 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 36 995 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 февраля суточная заболеваемость коронавирусом в городе на Неве впервые за продолжительное время вновь превысило отметку в тысячу человек.