  • 8 Февраль 2023
USD 08.02.2023 70.8924 0.2933
USD ММВБ 00:05 70.5979  
EUR 08.02.2023 75.9087 -0.1260
EUR ММВБ 00:05 76.0292  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

За сутки в Петербурге 1013 человек заболели COVID-19

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

Заболеваемость COVID-19 снова демонстрирует рост. Всего в России за сутки выявили 7 615 случаев заражения. В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 7 февраля, в городе за последние сутки коронавирусом заболели 1013 человек. Накануне число зараженных было составляло 1007 человек. За последние сутки было госпитализировано 95 зараженных. Число выздоровевших за сутки составило 922 горожан.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 11 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 36 995 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 февраля суточная заболеваемость коронавирусом в городе на Неве впервые за продолжительное время вновь превысило отметку в тысячу человек.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram