В Петербурге число заболевших COVID-19 за сутки перевалило за тысячу

В Петербурге продолжают фиксировать рост числа заболевших коронавирусом за сутки. За последние 24 часа, число заболевших уже составило более тысячи человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 6 февраля, в городе на Неве за сутки коронавирусом заболели 1007 человек. Накануне число зараженных было ниже и составляло 910 человек. За последние сутки было госпитализировано 49 зараженных. Число выздоровевших за сутки составило 395 горожан.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города скончалось 9 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 36 984 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на неделю рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге составил 14%.