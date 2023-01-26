За сутки в Петербурге 11 человек умерло от коронавируса

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 7 077 случаев заражения вирусом. В Петербурге суточная заболеваемость по-прежнему пока превышает отметку в 700 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 26 января, в городе за сутки выявили 704 случаев заражения коронавирусом. Накануне зараженных составляло 713 человек. За последние сутки было госпитализировано 110 человек. Выздоровело — 692.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 11 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 878 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе за неделю сократилось на 20% число госпитализаций с ОРВИ, гриппом и коронавирусом.