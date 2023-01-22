В Петербурге за сутки сократилось число заболевших COVID-19 до 671 человека

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 5 729 случаев заражения вирусом. В Петербурге за последние сутки число заразившихся сократилось. Так, заболевших оказалось менее 700 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 22 января, в городе на Неве за последние сутки было выявлено 671 новый случай заражения коронавирусом. Накануне зараженных составляло 730 человек. За поседение 24 часа было госпитализировано 56 человек, а выздоровело 556 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 10 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 837 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице построят фармацевтическое производство, на котором планируют выпустить 31 наименование лекарств.