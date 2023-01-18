Третьи сутки в Петербурге число зарезавшихся COVID-19 составляет более 600 человек

В Петербурге наблюдается небольшой суточный прирост по заболевшим коронавирусной инфекции. Третьи сутки подряд число заразившихся движется к отметке в 700 заболевших. Всего в России за сутки выявили 5 478 случаев заражения.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 18 января, в городе на Неве за сутки коронавирусом заразились 687 человек. Накануне зараженных было 663 человек. За сутки госпитализировано 123 человека. Число выздоровевших составляет 687 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 11 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 797 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России могут начать штрафовать фармацевтов и должностных лиц за продажу лекарственных препаратов без рецепта.