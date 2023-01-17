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В Петербурге коронавирусом за сутки зарезалось 663 человека

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 4042 случаев заражения вирусом. В Петербурге вторые сутки число заразившихся составляет более 600 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 17 января, в Северной столице за последние 24 часа выявлено 663 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне зараженных было 608 человек. За сутки госпитализировано 102 человека. Число выздоровевших составляет 848 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 786 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Роспотребнадзоре Петербурга назвали основные отличия "Кракена", который является новым подвидом "Омикрона".

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