За сутки коронавирус выявили более чем у 400 петербуржцев

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 5 078 случаев заражения вирусом. Петербург остается вторым по заболеваемости регионом после Москвы.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 13 января, в Северной столице за последние сутки выявлено 442 новых случаев заражения COVID-19. Накануне зараженных было 396 человек. За сутки было госпитализировано 131 человек. Выздоровело — 378 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города скончалось 12 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 742 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 98,5 миллионов рублей было выделено на дополнительную партию лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Приобретенные на дополнительные суммы средства пациентам предоставят бесплатно.