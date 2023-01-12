На лекарства для заболевших коронавирусом в Петербурге выделили еще 98,5 млн рублей

На дополнительную партию лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге были выделено 98,5 миллионов рублей.

В пресс-службе Смольного 11 января уточнили, что средства на препараты взяли из резервного фонда Правительства города. В настоящее время на дому от COVID-19 лечат практически 90% местных жителей.

Подчеркивается, приобретенные на дополнительные суммы средства пациентам предоставят бесплатно. Среди новой партии есть противовирусные, противовоспалительные, антикоагулянтные и другие препараты. К выдаче лекарства готовы уже сейчас.

Напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусом заболели почти 400 человек. С начала пандемии коронавируса на территории региона заболело 1 832 450 местных жителей, при этом удалось вылечиться 1 790 805 человек. За все время существования коронавируса в городе скончалось 36 730 граждан.