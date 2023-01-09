В Петербурге за сутки коронавирусом заразилось снова менее 300 человек

Человечество уже почти три года продолжает борьбу с пандемии коронавирусной инфекции. Данные по новым случаем заражения обновляются ежедневно во всем мире. За последние сутки в России выявили 2 754 случаев заражения вирусом. В Петербурге за сутки заряженных было меньше 300 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 9 января, в Северной столице за сутки было выявлено 277 новых случаев заражения COVID-19. Накануне зараженных было 345 человек. За последние сутки было госпитализировано 79 человек. Число выздоровевших составляет 297 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 15 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 693 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 7 января за сутки от COVID-19 из жизни ушло 17 человек. Так, город стал либером по суточной смертности от коронавируса.