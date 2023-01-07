За сутки из-за коронавируса ушло из жизни почти 20 петербуржцев

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось почти 20 пациентов с COVID-19.

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 17 человек с положительным тестом на коронавирус, таким образом, город занял лидирующую позицию по суточной смертности среди всех российских регионов. Новую статистику 7 января предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

От Петербурга немного отстает Москва, где выявлено 16 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано смертей от коронавирусной инфекции.

В целом по России коронавирус стал причиной смерти 394 035 человек за всю пандемию, в том числе 49 за вчерашний день.

Также за последние 24 часа в Северной столице коронавиурс подхватили 313 человек, при этом за все время существования болезни эта цифра достигла 1 830 793 пациентов. Госпитализировали за сутки 96 петербуржцев и 97 москвичей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что заслуженный врач России назвал лучший момент 2022 года. По мнению специалиста, - это успешная борьба с коронавирусом.