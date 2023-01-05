В Петербурге за сутки коронавирус обнаружили у 330 человек

В Петербурге наблюдается резкий спад заболеваемости коронавирусом. Вторые сутки подряд в городе число заболевших не превышает отметки в 350 человек.

Так, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 2 января, в Северной столице за сутки было выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было больше и составляло 328 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 131 человек, а число выздоровевших составляет 476 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 647 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный врач МУЗ "Воскресенская районная больница № 2", заслуженный врач Российской Федерации из Воскресенска Юрий Райхман рассказал, что 2022 год запомнился врачам борьбой с коронавирусом.