В первый день нового года в Петербурге выявили 728 новых случаев заражения COVID-19

В Петербурге продолжает наблюдаться спад заболеваемости COVID-19. Новый год в компании с вирусом встретили менее 800 петербуржцев.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 1 января, в Северной столице за сутки было выявлено 728 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было несколько меньше и составляло 708 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 110 человек, выздоровело — 534 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города умерло 16 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 593 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец выразил надежду, что в городе уже пройден пик заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом.