Дмитрий Лисовец выразил надежду, что Петербург прошел пик заболеваемости гриппом и COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец подвел итоги 2022 года в сфере городского здравоохранения, а также выразил надежду, что в городе уже пройден пик заболеваемости гриппом и COVID-19.

В субботу, 31 декабря, на свой официальной странице в социальной сети “Вконтакте” Лисовец рассказал, что за год сфере здравоохранения было сделано очень многое. Так, было введено в строй множество важных для города медицинских объектов и была успешно реализована программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Также председатель комитета по здравоохранению Северной столицы выразил надежду на то, что пик заболеваемости в городе уже был пройден и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-терапевт Марина Константинова рассказала, к каким последствиям может привети свинной грипп.