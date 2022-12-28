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Петербуржцам рассказали, к каким последствиям может привести свиной грипп

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге продолжают фиксироваться случаи заражения гриппом и ОРВИ. Врач-терапевт Марина Константинова рассказал, что у заразившегося свиным гриппом после восстановления могут не закончится. У человека может случиться воспаление сердца.

Врач пояснила, что воспаление сердечной мышцы и оболочки сердце называется миокардитом и перикардитом. Кроме того, из-за свиного гриппа у людей могут начаться проблемы с сосудами. Об этом сообщает Neva.Today.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что последствия гриппа также могут стать проблемы с дыхательной, мочеполовой и нервной системами.

Например, нарушение нервной системы можно определить если у человек наблюдается спутанное сознание, головная боль и рвота.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудники медицинских учреждений уже подготовились к оказанию помощи в праздничные дни. Кроме того, в городе был создан необходимый запас лекарств индивидуальной защиты.

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