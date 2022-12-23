В Петербурге от гриппа вакцинировались почти 62% граждан

В Петербурге сотрудники медицинских учреждений уже подготовились к оказанию помощи в праздничные дни. Кроме того, в городе был создан необходимый запас лекарств индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что регионам необходимо в период новогодних праздников усилить дежурные медицинские службы специалистами, которые смогут помочь беспрерывно поддерживать лечебно-диагностический процесс. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, Мурашко заявил, что в среднем по России от гриппа вакцинировались порядка 52 процентов граждан.

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев отметил, что в Петербурге ситуация с вакцинацией обстоит еще лучше. По его словам, от гриппа вакцинировались почти 62 процента граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сильнее всего болезнь сказывается на несовершеннолетних.