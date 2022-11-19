Петербург снова принимает блокадников из Карелии

В Петербург в пансионат “Заря” в Курортном районе на отдых и лечение прибыла третья группа жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Карелии.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, пять блокадников проведут в пансионате 18 дней. Гостям из Карелии предоставят индивидуальную оздоровительную программу с учетом состояния их здоровья. Также для них и петербургских сверстников будет организована культурная программа. Для блокадников Карелии будут организованны посещения музеев и театров, если это позволит состояние здоровья.

Осенью этого года были организованы три заезда блокадников в профилактории и санатории Петербурга. В пансионате за октябрь-ноябрь уже успели отдохнуть 18 жителей блокадного Ленинграда из Карелии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 102-летняя блокадная учительница Надежда Строгонова была удостоена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.