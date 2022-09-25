Блокадница Надежда Строгонова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Блокадная учительница Надежда Строгонова была удостоена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награду 102-летней блокаднице вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по распоряжению президента России Владимира Путина.

Как передает AllNW, в субботу, 24 сентября, блокадная учительница Надежда Васильевна Строгонова была награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Надежда Васильевна не только долгожитель, но и настоящий герой. Она работала школьной учительницей и воспитателем детского сада в годы страшного периода блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Благодаря инициативе Надежды Строгоновой на доме по 6-й Советской улице появилась мемориальная табличка, посвященная погибшим учителям, которые работали в школе, которая когда-то была не месте этого здания. Они погибли во время бомбардировки. Также по инициативе блокадницы на Соляном переулке был установлен памятник блокадному учителю.