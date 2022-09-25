  • 25 Сентябрь 2022
USD 24.09.2022 58.1006 -1.7312
USD ММВБ  
EUR 24.09.2022 56.4751 -2.4637
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Блокадница Надежда Строгонова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Темы дня

Блокадная учительница Надежда Строгонова была удостоена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награду 102-летней блокаднице вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по распоряжению президента России Владимира Путина.

Как передает AllNW, в субботу, 24 сентября, блокадная учительница Надежда Васильевна Строгонова была награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Надежда Васильевна не только долгожитель, но и настоящий герой. Она работала школьной учительницей и воспитателем детского сада в годы страшного периода блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Благодаря инициативе Надежды Строгоновой на доме по 6-й Советской улице появилась мемориальная табличка, посвященная погибшим учителям, которые работали в школе, которая когда-то была не месте этого здания. Они погибли во время бомбардировки. Также по инициативе блокадницы на Соляном переулке был установлен памятник блокадному учителю.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram