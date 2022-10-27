В Петербурге действие ковидных ограничений продлили до 31 декабря

В Петербурге до конца года продлят действие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на основании постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Таким образом действие всех ранее не отменённых ковидных ограничений продлевается до 31 декабря текущего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице с 17 октября отменены дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Постановление об отмене профилактических мер было размещено на официальном сайте Роспотребнадзора по Петербургу.