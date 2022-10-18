В Петербурге отменяется дополнительная профилактика против коронавируса

В Петербурге с 17 октября отменены дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом города Наталией Башкетовой.

Как сообщает "МК в Питере", постановление об отмене профилактических мер было размещено на на официальном сайте Роспотребнадзора по Петербургу. Таким образом, теперь на входе в социальные учреждения не будет замеряться температура, уберут антисептики, будет отменена дополнительная уборка и регулярное проветривание помещений. Также отменяется запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, что дополнительная профилактика против COVID-19 была введена в Петербурге в марте 2020 года.