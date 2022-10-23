В Петербурге коронавирусом за сутки заболели 536 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 23 октября, в Северной столице за сутки выявлено 536 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было больше — 539 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 69 горожан, выздоровело 175 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 11 пациентов. На кануне умерших 12 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 647 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 8 672, скончались 88.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 октября в городе было госпитализировано 123 человека, а выздоровело — 898.