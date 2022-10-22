В Петербурге за сутки выявлено 539 случаев заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 22 октября, в Северной столице за сутки выявлено 539 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было немного выше — 551 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 123 человека, выздоровело 898 горожан.

За последние 24 часа от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 12 пациентов. На кануне умерших было больше — 15. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 636 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 9 348, скончались 90 человек.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что в Северной столице были отменены дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.