В Левашово в лесу обнаружили порядка 80 кг химикатов

В лесу под Петербургом рядом с поселком Левашово были обнаружены канистры с порядка 80 килограммами химикатов.

Как сообщает телеканал «78», аварийная бригада из экологической службы ГУП “Экострой” займется находкой, дабы выяснить состав их содержимого. В данный момент канистры отвезли на ответственное хранение. Полиция и прокуратура занимается поисками виновных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчине Роспотребнадзору удалось обнаружить источник гнилостного запаха. Оказалось, что зловонный запах исходил от отходв рыбообработки. Сотрудники Северо-западного межрегионального управления Росприроднадзора посетили вместе с полицейскими предприятие со складом отхдов рыбообработки. Там были сделаны необходимые замеры. Также в Гатчине продолжают искать другие источники зловонного запаха.