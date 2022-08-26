Роспотребнадзору удалось найти источник запаха гнили в Гатчине

Отходы рыбообработки стали источником гнилостного запаха в Гатчине. Об этом сообщает "МК в Ленобласти".

Как рассказали в пресс-службе Северо-западного межрегионального управления Росприроднадзора, резкий гнилостный запах в пригороде Гатчины привел сотрудников на предприятие со складом отхдов рыбообработки. Вместе с полицейскими специалисты осмотрели территорию и сделали нужные замеры. Однако отмечается, что на этом работа не закончилась. В Гатчине продолжают искать другие источники зловонного запаха.

Напомним, что в Кудрово, Мурино и Гатчине установлен круглосуточный мониторниг воздуха. Именно местные жители этих трех населенных пунктов чаще других жалуются на неприятные запахи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что источник неприятного химического запаха нашли в Петербурге. Ранее жители Невского и Центрального районов жаловались на невыносимую вонь, которая концентрировалась у нефтебазы "Невский мазут".